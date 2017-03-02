Сегодня 02 марта 2017 года, 13:11

Украинские экспортеры за год использовали 26 из 40 тарифных квот на беспошлинные поставки товаров в ЕС

Украинские экспортеры в 2016 году использовали лишь 26 из 40 тарифных квот на беспошлинные поставки товаров в Европейский Союз. Об этом сообщается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, подготовленном Правительственным офисом по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Согласно отчету, наиболее востребованными являются квоты на мед, соки, обработанные томаты, муку и зерновые. Кроме того, украинские производители в 2016 году начали использовать квоты на сахарную кукурузу, сахарные и молочные продукты, крохмал, отруби, обработанную продукцию из зерновых и чеснок. При этом наибольшую роль в росте украинского экспорта в ЕС в 2016 году сыграли подсолнечное масло, автомобильные запчасти, электрическое оборудование, изделия из древесины, изолированные провода, кабели, электрические водонагреватели, а также мебель.

«На данном этапе потенциал углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС используется не полностью, поскольку экспорту мешают нетарифные барьеры. Поэтому дальнейшим приоритетом деятельности правительства является продолжение реформ для увеличения доступа украинских товаров на рынок ЕС», – говорится в отчете.