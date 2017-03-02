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Иностранные эксперты уверены в успешности реализации АМКУ рекомендаций ОЭСР

02 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

На открытии VI Форум Украины по вопросам конкуренции, который продолжает свою работу в Киеве, экспертный осмотр конкуренционной политики и законодательства Украины, представленного Организацией экономического развития и сотрудничества презентовали Фредерик Женни - Председатель Комитета по вопросам конкурентной политики и законодательства, ОЭСР и Степан Луцив - Бюро Канады по вопросам конкуренции.

В Осмотре приведены актуальные рекомендации, которые обеспечат АМКУ, КМУ и Верховный Совет Украины всеохватывающей дорожной картой по реализации реформ. Также Осмотр включает ряд рекомендаций для дальнейшего развития конкурентной политики и законодательства на Украине.

Председатель АМКУ Юрий Терентьев отметил, что цель Форума – «не поговорить о конкуренции, а прийти к выводам, как рекомендации ОЭСР могут быть применены, чтобы достичь наилучших результатов».

Эксперты считают, что многое зависит от законодательства. «Важно, чтобы оно было четким, понятным для игроков рынка», - сказал Хасан Какая - сопредседатель экспертного совета Фонда развития конкуренции. Главная цель это создать на Украине привлекательную среду для бизнеса. Кроме того, по словам Ф.Женни, антимонопольный орган должен быть независимым, иметь достаточно полномочий и ресурсов, как финансовых, так и кадровых. «Государство может неким образом влиять на рынок, но не с целью ограничить конкуренцию, а например, с целью защиты потребителей», - от метил г-н Женни.

В Осмотре отображены все эти идеи. В частности, Осмотром рекомендуется усовершенствовать законодательство, хотя много международных и евростандартов Украина уже воплотила в жизнь.

«Мы уверены в успехе, нас вдохновляет, что команда АМКУ четко осознает, как распоряжаться этими рекомендациями», - сообщил в своем видеообращении Ковачич. А по словам С.Луцива, АМКУ даже превысил те ожидания, которые были касаемо прозрачности принятия решений: «Теперь это делается открыто, прозрачно, и потребитель понимает, что происходит».

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