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В прокуратуре проверят подлинность кандидатской и докторской диссертаций экс-замглавы Администрации Президента Портнова

02 марта 2017 года Источник:strana.ua

Прокуратура изъяла из архива кандидатскую и докторскую диссертации бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«На днях Генеральная прокуратура начала по второму кругу расследовать мою научную деятельность и чтение лекций в университетах. В своих письмах, адресованных во все научные учреждения, с которыми я когда-то соприкасался, опять значатся тезисы о хищении собственной зарплаты, а из архивов, управлением специальных расследований ГПУ на этой неделе изъяты кандидатская и докторская диссертации», - написал он.

А.Портнов отметил, что работу на звание кандидата наук он защитил еще 16 лет назад, а докторскую диссертацию в сентябре 2009 года. По его словам действия прокуратуры не что иное, как кризис жанра.

Кроме того, г-н Портнов добавил, что прокуратура потребовала до 6 марта направить заверенные копии всех документов, на основании которых ему была присвоена степень доктора наук и выдан диплом.

Напомним, по имеющимся данным общий размер вменяемых А.Портнову хищений составляет 800 гривен. Обвинение в завладении зарплатой за чтение лекций лежало в решении прокуратуры о его розыске. Сам политик неоднократно заявлял о том, что не пользовался зарплатной карточкой, исходя из необходимости финансовой поддержки своей кафедры, и считал, что сотрудники университета тратят деньги с его карты на нужды самого университета.

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