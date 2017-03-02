НАПК ждет предложений общественности к антикоррупционным программам органов власти

Вчера, 1 марта, завершился срок утверждения антикоррупционных программ в министерствах, других центральных органах исполнительной власти, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях. Соответствующие антикоррупционные программы начали поступать на согласование в Национальное агентство.
В связи с тем, что одной из гарантий независимости Национального агентства прозрачность его деятельности на веб-сайте Национального агентства создан подрубрику, в которой будут содержаться соответствующие антикоррупционные программы органов власти (раздел «Предупреждение и выявление коррупции» рубрики «Антикоррупционные программы» подрубрики «Антикоррупционные программы, которые поступили на согласование, и результаты их рассмотрения»).
При наличии конкретных предложений (замечаний) к антикоррупционным программам органов власти (в частности по выявленным коррупционным рискам и мерам по их устранению) просим присылать их на электронную почту отдела по вопросам разработки и мониторинга выполнения антикоррупционных программ Департамента организации работы по предупреждению и выявлению коррупции: anticor_program@nazk.gov.ua.
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