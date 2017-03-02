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«Нафтогаз» присоединился к иску Польши о доступе «Газпрома» к OPAL

02 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

НАК «Нафтогаз Украины» направил запрос на присоединение к делу по иску PGNiG ST против решения по газопроводу OPAL. Об этом говорится в сообщении компании.

««Нафтогаз» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о присоединению к делу по иску компании PGNiG Supply & Trading, которая обжалует решение Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа Северным потоком», - сообщает пресс-служба.

В соответствии с Уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу в Европейском суде справедливости, если оно сможет доказать заинтересованность в исходе дела, представленного на рассмотрение суда.

«Приобщение Нафтогаза к процессу по иску PGNiG ST позволит украинской компании представить дополнительные аргументы, а также получить официальный доступ к материалам дела. Сейчас запрос Нафтогаза на приобщение к делу, инициированному PGNiG ST, подлежит рассмотрению судом с учетом позиций сторон», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила Газпрому увеличение доступной ему мощности на прокачку газа по газопроводу OPAL, который объединяет Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Ранее в польской PGNiG, которая оспорила в суде ЕС решение Еврокомиссии о доступе «Газпрома» почти ко всем мощностям газопровода OPAL, заявили, что суд встал на их сторону и приостановил решение Брюсселя, в рамках которого российская компания уже начала полностью использовать трубопровод.

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