Сегодня, 2 марта, в Киеве начал свою работу VI Форум Украины по вопросам конкуренции, организованный Фондом развития конкуренции и Антимонопольным комитетом Украины. Цель Форума – обмен международным опытом в сфере конкуренции и наработка предложений по совершенствованию украинской конкуренционной политики, права и правоприменения.
Начался Форум с презентации экспертного осмотра конкуренционной политики и законодательства Украины, представленного Организацией экономического развития и сотрудничества (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD).
Модераторы данной сессии Форума – председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев и сопредседатель экспертного совета Фонда развития конкуренции Хасан Какая. С докладами выступят Фредерик Женни - председатель Комитета по вопросам конкурентной политики и законодательства, ОЭСР; Билл Ковачич - член совета директоров ведомства по вопросам конкуренции и рынков Великобритании; Степан Луцив из Бюро Канады по конкуренции.
Форум пройдет 2 – 3 марта, среди гостей ожидается руководство органов государственной власти и конкурентных ведомств, международных организаций, бизнеса и экспертных организаций Украины, ЕС, США и других стран.
Во время Форума будет рассмотрен ряд важных вопросов, среди которых:
- законодательное обеспечение реформ в сфере конкуренции;
- реформа судопроизводства и его влияние на систему защиты и развития конкуренции;
- практические аспекты имплементации системы мониторинга и контроля государственной помощи;
- совершенствование государственного регулирования естественных монополий и обеспечение справедливой конкуренции.
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