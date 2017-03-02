Сегодня 02 марта 2017 года, 11:40

Президент призвал ввести санкции за присвоение украинских активов

Президент Петр Порошенко призвал ввести санкции против тех, кто незаконно присваивает украинские активы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи президента Петра Порошенко с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам содружества Борисом Джонсоном и Министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Глава государства отметил, что Кремль демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины. В частности, в вопросе безопасности: резкий рост количества обстрелов и жертв среди мирного населения и украинских военных, применения тяжелой техники и артиллерии.

П.Порошенко напомнил, что во время Мюнхенской конференции президент России Путин принял решение о признании документов, выданных так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

«Произошло еще одно грубое и чудовищное нарушение международного права – были де-факто Россией конфискованы украинские государственные и частные активы, которые расположены на оккупированной территории. И это является еще одним свидетельством факта оккупации РФ востока Украины», – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что это происходят на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставки газа и электроэнергии из России, введения прямых бюджетных трансфертов.

«Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ», – подчеркнул П.Порошенко.

Президент призвал ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы: «Чтобы в тех, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства».

Глава государства уверен, что скоординированные действия будут эффективными.