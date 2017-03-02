Сегодня 02 марта 2017 года, 10:09

Нацбанк упростил процедуру проведения валютных операций

Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты, перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.

Об этом говорится в постановлении НБУ №15 от 28 февраля.

В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Нацбанк о таких операциях клиентов после их проведения.

"В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Восстановить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ", - сообщает регулятор.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.

"Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться к предыдущим обслуживающим банкам за информацией, полученной от НБУ и касающейся сомнительных операций клиентов", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.