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Сегодня 02 марта 2017 года, 10:09

Министр соцполитики рассказал, какая часть экономики Украины находится в тени

Сегодня происходит детенизация экономики. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

“По данным официальной статистики, у нас тенизация экономики на 1 января была примерно 40%, по данным на сегодняшний день – это примерно 34-35%”, – сказал он.

Ранее С.Кубив заявил, что ограничение наличных расчетов будет способствовать детенизации экономики и не затронет интересы украинцев.

Напомним, по состоянию на октябрь 2016 около 50% украинской экономики находилосься в тени.