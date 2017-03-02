Сегодня 02 марта 2017 года, 10:09

ГФС списала со счетов "Укрнефти" 168 млн гривен налогового долга

Государственная фискальная служба списала со счетов крупнейшей нефтедобывающей компании “Укрнефть” 168 млн гривен в качестве погашения налоговой задолженности.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

“Начальником Офиса крупных плательщиков налогов принято решение о взыскании налогового долга со счетов должника №1 “Укрнефти” и выставлено на все счета должника почти 500 инкассовых поручений. Со счетов предприятия в счет погашения налогового долга списаны средства в сумме 168 млн гривен”, – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что постановлением Высшего административного суда налоговое требование и решение об описи имущества оставлено в силе, но акты описи имущества на общую сумму 11,2 млрд гривен решениями апелляционной инстанции отменены.