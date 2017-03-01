Сегодня 01 марта 2017 года, 18:59

Количество открытых ФОПов превысило количество закрытых в 2017 года, - КМУ

По состоянию на 1 марта за первые два месяца 2017 в Украине закрылись 331,1 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из них 301 тыс. за последние годы не совершали никакой хозяйственной деятельности и не получали доход. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает Урядовый портал.

«Это просто были у людей документы предпринимателей, неизвестно, сколько они были у них лет - 10,5,7 - никто не знает», - отметил Владимир Гройсман.

По его словам, за этот период открылось 54,9 тыс. активных предпринимателей, а закрылось 30 тысяч.

«То есть плюс почти 25 тыс. активных предпринимателей, которые занимаются хозяйственной деятельностью. В балансе экономически активных предпринимателей стало больше, чем было раньше», - подчеркнул премьер.