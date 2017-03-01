Предприниматели Украины теперь могут регистрировать свой бизнес в режиме онлайн, заявляет министр юстиции Украины Павел Петренко.
«Сегодня мы презентуем очередную онлайн услугу, онлайн-сервис, который каждый украинец может получить через интернет... Это регистрация физического лица-предпринимателя, ликвидация ФОП в онлайн и внесение изменений в ведомости о физическом лице-предпринимателе и о юридическом лице компании», — сообщил П.Петренко на брифинге в среду в Киеве, передает пресс-служба Министерства юстиции.
По словам министра, пока система работает в тестовом режиме. Регистрация бизнеса на нем занимает 20-40 минут «в зависимости от того, насколько хорошо владеет компьютером гражданин».
Единый государственный портал административных услуг доступен по адресу poslugy.gov.ua.
Кроме услуг для физических лиц, на нем запущено два сервиса для юридических лиц: онлайн-регистрация и внесение сведений в реестр.
«Это сотни тысяч предпринимателей, которые раньше стояли в очередях, а теперь смогут предпринять необходимые действия не выходя из офиса, через свой гаджет», — отметил П.Петренко.
Результат предоставления электронной услуги по соответствующему номеру в едином реестре в электронной форме направляется субъекту ведения хозяйства. Также возможно проверить факт регистрации путем доступа к публичной информации из единого государственного реестра.
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