Сегодня 01 марта 2017 года, 18:59

В Нацбанке опровергли информацию о подписании обновленного меморандума с МВФ

Национальный банк Украины надеется в ближайшие дни подписать обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева.

«Мы, как Национальный банк, официально не подтверждаем подписание со стороны НБУ, но мы надеемся, что это может произойти в ближайшие дни», - сказала В.Селезнева.

Ранее Reuters сообщил, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, и таким образом открыт путь для выплаты очередного транша кредитов на 17,5 млрд долл. США по программе финансовой помощи.