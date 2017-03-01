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Сегодня 01 марта 2017 года, 17:28

Гройсман недоволен работой Фонда госимущества и предлагает руководству уйти в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман недоволен работой всего руководства Фонда государственного имущества и предлагает уволиться всему руководству. Об этом он заявил во время заседания КМУ.

«Когда Фонд госимущества выполнит свою основную функцию - эффективное управление госимуществом и конкурентная приватизация?», - обратился В.Гройсман к первому заместителю главы ФГИУ Дмитрию Парфененко.

По словам В.Гройсмана, ФГИУ неэффективно управляет госимуществом, из-за чего государство теряет миллиарды гривен.

«Вам нужно всем вместе собраться написать заявления и уволиться», - заявил В.Гройсман.

Как сообщалось, ранее В.Гройсман заявил о неэффективности работы Фонда государственного имущества Украины из-за провала приватизации ОПЗ.

В свою очередь, И.Билоус сообщил, что не намерен подавать в отставку из-за критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который заявил, что ФГИУ не способен эффективно проводить приватизацию при нынешнем руководстве.