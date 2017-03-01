Сегодня 01 марта 2017 года, 17:28

У помощника судьи в центре Киеве украли 1,6 млн гривен, - СМИ

Вчера, 28 февраля, в центре Киева ограбили помощника судьи Апелляционного суда Киевской области.

По информации СМИ, мужчина обратился к правоохранителям после того, как трое неизвестных, угрожая оружием, забрали у него сумку с деньгами. Известно, что преступники скрылись на автомобиле Volkswagen.

По данному факту начато уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса - разбой.