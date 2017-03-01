Сегодня 01 марта 2017 года, 17:28

Антикоррупционная прокуратура будет требовать от Молдовы экстрадиции судьи Чауса

После официального подтверждения информации о задержании судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса на территории Молдовы Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет требовать выдачи задержанного Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Об этом антикоррупционная прокуратура сообщает на своей странице в Facebook.

«С момента бегства судьи Днепровского районного суда города Киева Чауса Н.А., который подозревается в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины) приняты меры к установлению его местонахождения и возвращения в Украину для осуществления правосудия. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину», - говорится в сообщении.

«По оперативной информации в начале 2017 года стало известно о пребывании подозреваемого Чауса Н.А. на территории Республики Молдовы. 18 января 2017 года прокурором САП согласовано соответствующее ходатайство детективов НАБУ о взятии под стражу до получения требования о его выдаче правоохранительным органам Украины. После официального подтверждения информации о его задержании на территории Молдовы, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать выдачи задержанного Украине для осуществления правосудия согласно законодательства», - отметили в антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 1 марта, правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.