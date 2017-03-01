Сегодня 01 марта 2017 года, 15:57

КМУ создал рабочую группу для мониторинга работы системы е-деклараций

Кабинет министров Украины создал рабочую группу для мониторинга работы системы электронных деклараций. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Есть предложение создать рабочую группу, чтобы в группе был секретариат Кабинета министров, привлекли к ней Минюст, Госспецсвязи, Государственное агентство электронного управления, экспертов общественных организаций. Чтобы мы провели экспресс мониторинг сейчас данной системы и разработали план неотложных мер, на случай если будут форс-мажорные обстоятельства», - отметил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он добавил, что с 1 апреля 2017 года после завершения второй волны подачи е-деклараций Министерство юстиции будет информировать правительство о проблемах, которые могут возникнуть.