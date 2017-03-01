Сегодня 01 марта 2017 года, 15:57

Украина подписала меморандум с МВФ, - СМИ

Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом о получении 1 млрд долларов макроэкономической финансовой помощи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины.

Как сообщается, подписание меморандума дало возможность получить следующий миллиард долларов из предусмотренных 17,5. Как сообщил источник, в документ включены обновленные требования фонда.

«Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве», - сказал источник. Выплаты были задержаны несколько раз в течение последних двух лет из-за медленного продвижения реформ в стране, чего требовал фонд.

Последний транш в размере 1 млрд долларов был получен Украиной в конце 2016 года, в качестве поддержки МВФ утвержденного госбюджета на 2017 год и значительного продвижения в реформировании банковского сектора.