Сегодня 01 марта 2017 года, 14:26

Правительство утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО

Кабинет министров утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из районов проведения антитеррористической операции. Соответствующее решение было принято на заседании 1 марта.

«Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с неконтролируемой территории товары за исключением продуктов питания и лекарств исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, обеспечивающих функционирование и обслуживание или которые необходимы в производственном процессе металлургической, горно-обогатительной угледобывающей и энергетической отрасли, объектов критической инфраструктуры», – пояснил суть документа руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ полковник СБУ Геннадий Кузнецов.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение также предусматривает установление контрольных пунктов, которые будут отслеживать перемещения через линию соприкосновения.

Контроль за перемещением будут осуществлять профильные министерства и службы, как то СБУ и ГФС, и с привлечением общественности и волонтерского движения.