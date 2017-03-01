Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 01 марта 2017 года, 14:26

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство утвердило порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО

01 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет министров утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из районов проведения антитеррористической операции. Соответствующее решение было принято на заседании 1 марта.

«Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с неконтролируемой территории товары за исключением продуктов питания и лекарств исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, обеспечивающих функционирование и обслуживание или которые необходимы в производственном процессе металлургической, горно-обогатительной угледобывающей и энергетической отрасли, объектов критической инфраструктуры», – пояснил суть документа руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ полковник СБУ Геннадий Кузнецов.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение также предусматривает установление контрольных пунктов, которые будут отслеживать перемещения через линию соприкосновения.

Контроль за перемещением будут осуществлять профильные министерства и службы, как то СБУ и ГФС, и с привлечением общественности и волонтерского движения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1001) от 28/02/17 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001)
Акцент

Полюсы и минусы

Государство и юристы

Бег в помощь

Отрасли практики

Лига жалоб и предложений

Тема номера:

Ликвидационный плен

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    integrites
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

Шостий Форум України з питань конкуренції

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом