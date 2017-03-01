Сегодня 01 марта 2017 года, 14:26

Виталий Касько возглавил практику уголовного права ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» сообщает о присоединении к партнерству Виталия Касько в качестве главы практики уголовного права.

С 2004 года господин Касько является консультантом Совета Европы и ряда других международных организаций в сфере криминальной юстиции и защиты прав человека. С сентября 2016 года - член Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAP), а с апреля 2016 года - член Правления международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Украина. C 2015 года - член Конституционной комиссии. До февраля 2016 года господин Касько занимал должность Заместителя Генерального прокурора Украины.

«Благодаря высоким этическим и профессиональным стандартам работы, у нашего адвокатского объединения безупречная репутация на протяжении 25 лет. Мы верим, что совместно с Виталием, который видел криминальный процесс в Украине по разные его стороны, мы сможем развить практику криминального права, которая будет превосходить ожидания иностранных и украинских клиентов, ориентированных на высококачественные юридические услуги. Как недавно отметил известный американский дипломат Даниэл Фрид, Values Have Power. Мы укрепляем нашу практику криминального права для того, чтобы гарантировать клиентам фирмы защиту их ценностного выбора всеми доступными правовыми методами», - сказал Андрей Стельмащук, управляющий партнер «Василь Кисиль и Партнеры».

«Я верю в то, что мы будем продолжать борьбу за высокие идеалы и ценности, которые объединили нас во время Майдана. Для меня честь присоединиться к адвокатскому объединению «Василь Кисиль и Партнеры» и вместе продолжать работу над становлением верховенства права, развивая ответственный юридический бизнес», - отметил Виталий Касько, партнер «Василь Кисиль и Партнеры».