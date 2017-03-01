Сегодня 01 марта 2017 года, 15:57

Анонсы мероприятий «Юридической практики» - в еженедельной рассылке

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Мероприятия «Юридической практики» давно стали популярными среди юристов и представителей различных сфер бизнеса. Их особенностью является тщательный подбор экспертов и тем выступлений, чтобы дать участникам максимум интересной и полезной информации, способствовать профессиональному общению, налаживанию контактов.

Отметим, что сезон мероприятий «Юридической практики» уже стартовал – ближайшие форумы состоятся в марте: Legal Pharma & Medicine Forum, Legal FMCG & Retail Forum, II Форум по реструктуризации и банкротству.

С графиком мероприятий на 2017 год можно ознакомиться по ссылке/