Сегодня 01 марта 2017 года, 14:26

В Минсоцполитики разъяснили нюансы ведения кадровой документации предпринимателем

Минсоцполитики обращает внимание на то, что нормы законодательства о труде распространяются на всех работодателей, так предприниматель обязан вести кадровую документацию, связанную с оформлением трудовых отношений с наемными работниками (письмо Министерства социальной политики Украины N 5907/0/10-16/06 от 21.11.2016 года). Так, согласно статье 29 КЗоТ до начала работы по заключенному трудовому договору собственник обязан, в частности, ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

Что же касается оформления отпусков предпринимателем, то Минсоцполитики отмечает: владелец обязан вести учет отпусков, предоставляемых работникам. При этом очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются собственником и доводятся до сведения всех работников.

С целью получения объективной статистической информации о занятости работников и размеров их оплаты труда предприниматель также должен вести первичную учетную документацию, в которую входят:

• приказы о приеме на работу, о переводе на другую работу, о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска;

• личная карточка, табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

Еще одной составляющей кадровой документации является штатное расписание. Минсоцполитики при этом отмечает, что на основании штатного расписания принимаются решения, в частности о приеме, переводе работников на другую работу, установление должностного оклада, тарифной ставки (оклада) конкретному работнику.