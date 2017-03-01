ГМС информирует об особенностях оформления нового паспорта в форме ID-карты

Во исполнение требований Закона № 1474-VIII от 14.07.2016 года с 1 ноября 2016 правительством введена процедура оформления и обмена паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (ID-карта) всем категориям граждан Украины. При этом паспорта, не содержащие бесконтактного электронного носителя, выданные на основании документов, представленных до 01.11.2016 года, остаются в силе в течение срока, на который они были выданы. Соответствующие новации вместе с новым образцом и техническим описанием ID-карты утвержден постановлением КМУ № 745 от 26.10.2016 года.
Разъясняя основные законодательные новеллы в этой сфере, Государственная миграционная служба обратила внимание на следующее:
- Каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины (паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста, - на каждые 10 лет);
- Бланки паспорта в форме ID-карты не содержат серии, а номер паспорта состоит из девяти цифр;
- На обратной стороне ID-карты указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а для физлиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от его принятия, проставляется слово «ОТКАЗ»;
- На бесконтактный электронный носитель, который содержится в паспорте, вносятся: информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта; дополнительная переменная информация (о месте проживания, о рождении детей, о браке и расторжении брака, об изменении имени, РНОКПП (или слово «ОТКАЗ») отцифрованное изображение лица, оцифрованы отпечатки пальцев рук (по согласию) и средства электронной цифровой подписи (для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста).
Кроме этого, ГМС отмечает, что информация о регистрации места жительства не указывается в зоне визуальной проверки паспорта гражданина Украины, а вносится на бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в паспорт и хранится в архивах органов местного самоуправления (органов регистрации). Лицу по его требованию органом регистрации выдается справка о регистрации места жительства - документ, подтверждающий регистрацию места жительства (приложение 13 к Правилам регистрации места проживания, утвержденных постановлением КМУ № 207 от 02.03.2016 года).
Образец ID-карты в формате PDF с указанием защитных зон и элементов защиты размещен по ссылке.
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