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Сегодня 01 марта 2017 года, 12:55

Скидки на участие в Legal FMCG & Retail Forum действуют до 5 марта

В первые дни весны купить билет на Legal FMCG & Retail Forum все еще можно со скидкой! 5 марта 2017 года - последний день действия скидок на участие в Форуме.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей рынка FMCG и ритейла предусмотрены особые условия участия!

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины – участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Дата проведения Форума: 22 марта 2017 года

Время проведения: 10:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер: Spenser & Kauffmann

FMCG-партнер: Henkel Украина

В Legal FMCG & Retail Forum примут участие:

• Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины

• Оксана Дягилева, начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины

• Инна Шатова, начальник управления правового обеспечения промышленной собственности Государственной службы интеллектуальной собственности Украины

• Вероника Березанская, координатор общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine

• Александр Вознюк, партнер ЮФ Asters

• Валентин Гвоздий, управляющий партнер ЮФ GOLAW

• Анна Жарова, управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина»

• Ольга Капелянова, директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS)

• Инна Крушинская, директор юридического департамента FOZZY GROUP

• Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина»

• Виктория Мельниченко, руководитель юридического департамента AVON Украина и Грузия

• Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина

• Иванна Олещенко, юрисконсульт группы компаний «Хенкель Украина»

• Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом

• Юрий Петренко, партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann

• Антон Поликарпов, руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен»

• Сергей Сысуев, старший юрисконсульт международной группы FMCG-компаний

• Марианна Толкачева, юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group

• Анастасия Усова, советник ЮФ Redcliffe Partners

• Дмитрий Федечко, руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark

• Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann

• Марина Черненко, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины

• Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат

• Оксана Цыганенко, ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ»

В рамках мероприятия обсудят темы развития рынка FMCG и ритейла, внешнеэкономической деятельности, защиты интеллектуальной собственности, рекламы и недобросовестной конкуренции, и конечно же, судебную практику.

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума

(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua