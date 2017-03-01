В первые дни весны купить билет на Legal FMCG & Retail Forum все еще можно со скидкой! 5 марта 2017 года - последний день действия скидок на участие в Форуме.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей рынка FMCG и ритейла предусмотрены особые условия участия!
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины – участники смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Дата проведения Форума: 22 марта 2017 года
Время проведения: 10:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер: Spenser & Kauffmann
FMCG-партнер: Henkel Украина
В Legal FMCG & Retail Forum примут участие:
• Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины
• Оксана Дягилева, начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины
• Инна Шатова, начальник управления правового обеспечения промышленной собственности Государственной службы интеллектуальной собственности Украины
• Вероника Березанская, координатор общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine
• Александр Вознюк, партнер ЮФ Asters
• Валентин Гвоздий, управляющий партнер ЮФ GOLAW
• Анна Жарова, управляющий юридической и комплаенс-службы ООО «Филипс Украина»
• Ольга Капелянова, директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS)
• Инна Крушинская, директор юридического департамента FOZZY GROUP
• Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина»
• Виктория Мельниченко, руководитель юридического департамента AVON Украина и Грузия
• Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина
• Иванна Олещенко, юрисконсульт группы компаний «Хенкель Украина»
• Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом
• Юрий Петренко, партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann
• Антон Поликарпов, руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен»
• Сергей Сысуев, старший юрисконсульт международной группы FMCG-компаний
• Марианна Толкачева, юрисконсульт отдела правового обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group
• Анастасия Усова, советник ЮФ Redcliffe Partners
• Дмитрий Федечко, руководитель юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly-Clark
• Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann
• Марина Черненко, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины
• Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат
• Оксана Цыганенко, ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ»
В рамках мероприятия обсудят темы развития рынка FMCG и ритейла, внешнеэкономической деятельности, защиты интеллектуальной собственности, рекламы и недобросовестной конкуренции, и конечно же, судебную практику.
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий ─ координатор Форума
(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua
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Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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