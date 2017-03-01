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Суд красноречиво высказался о последствиях «закона Савченко»

01 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска своим определением от 22 февраля 2017 года по делу № 200/1627/17 (судья А.А. Леонов) отказал в утверждении мирового соглашения, заключенного между представителем потерпевшего и обвиняемым.

Обвиняемый, который с 2004 года был 8 раз судим и в последний раз освободился из мест лишения свободы в сентябре 2016 года досрочно по «Закону Савченко», совершил уже девятое преступление (кражу), но раскаялся. Мировое соглашение с потерпевшим, которое поддержала прокуратура, предусматривало наказание в виде лишение свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 1 год.

По мнению суда, условия соглашения не соответствуют интересам общества, поскольку «лица, которым была оказана большая честь оправдать надежды общества и лично героини нации, …продолжили совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления средней тяжести».

В определении говорится, что хотя и Надежда Савченко «искренне заботится о всех осужденных на Украине», но благодаря законопроекту, соавтором которого она была, из мест лишения свободы вышло на свободу около восьми тысяч человек, осужденных за тяжкие, особо тяжкие и средней тяжести преступления.

«Несмотря на то обстоятельство, что общество сейчас живет в свободном и независимом, справедливом, честном, социально направленном и европейском государстве, по глубокому убеждению суда, у общества все-таки существуют интересы жить еще и в таком государстве, где людям не страшно выходить на улицы; где бы люди не боялись выпускать детей на улицу; где бы уровень преступности не зашкаливал», - говорится в определении суда.

Определение суда обжалованию не подлежит.

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Комментарии:»

1 01 марта 2017 года 12:53 #

)) судья-юморист...

вау 01 марта 2017 года 12:24 #

Респект судье

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