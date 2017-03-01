Правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.
«По оперативным данным, на территории Республики Молдова задержан судья Днепровского райсуда. Киева Николая Чауса», - сообщили в НАБУ.
Отмечается, задержание производили сотрудники Генпрокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры, который инициировало Национальное антикоррупционное бюро.
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила данную информацию, в частности, об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в социальной сети соцсети. По ее словам, идет экстрадиционная проверка.Как ранее сообщала «ЮП», 9 августа 2016 года НАБУ разоблачило на взятке в 150 тыс. долл. США судью райсуда г.Киева Николая Чауса. 6 сентября народные депутаты дали согласие на задержание арест судьи. В середине ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского райсуда г.Киева Н.Чауса.
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