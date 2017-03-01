Сегодня 01 марта 2017 года, 12:55

В Молдове задержан судья Днепровского райсуда Киева Н.Чаус, - НАБУ

Правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

«По оперативным данным, на территории Республики Молдова задержан судья Днепровского райсуда. Киева Николая Чауса», - сообщили в НАБУ.

Отмечается, задержание производили сотрудники Генпрокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры, который инициировало Национальное антикоррупционное бюро.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила данную информацию, в частности, об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в социальной сети соцсети. По ее словам, идет экстрадиционная проверка.

Как ранее сообщала «ЮП», 9 августа 2016 года НАБУ разоблачило на взятке в 150 тыс. долл. США судью райсуда г.Киева Николая Чауса. 6 сентября народные депутаты дали согласие на задержание арест судьи. В середине ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского райсуда г.Киева Н.Чауса.