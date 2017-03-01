Сегодня 01 марта 2017 года, 12:55

Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 3 млрд грн

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,907 млрд грн. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, в том числе 2,526 млрд грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых, 3,763 млн грн - облигаций сроком на 1 год с доходностью 14,99% годовых, 4,5 млн грн бумаг сроком на 9 месяцев с дохиднистю12,1% годовых.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения 3 и 6 месяцев не проводилось.

Как сообщалось, Минфин в первом квартале 2017 планирует размещение гривневых облигаций сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года.

Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 28 февраля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 685,099 млрд грн, при этом в собственности Нацбанка находятся облигации на сумму 382,074 млрд грн, или 55,8% их общего объема.