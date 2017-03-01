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КМУ планирует сегодня утвердить порядок перемещения товаров в зоне АТО

01 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины в ходе своего заседания, сегодня, 1 марта 2017 года, планирует рассмотреть проект постановления «Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства и проект постановления.

Отметим, что докладывать по постановлению должен глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Так, согласно документу, физические лица осуществляют перемещение товаров в ручной клади и/или сопроводительном багаже автотранспортом по перечню и объемам, которые утверждаются Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Субъект хозяйствования для перемещения товаров должен быть включен в перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих перемещение товаров. Формы таких перечней определяются координационным центром. Субъект хозяйствования, который намерен переместить товар, должен обратиться с заявлением в письменной и электронной форме в Государственную фискальную службу. При этом к рассмотрению принимаются заявления от субъектов, которые соответствуют следующим признакам:

• зарегистрировали местонахождение и состоящие на налоговом учете на территории Украины (кроме временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) не имеют задолженности по уплате налогов перед местным и государственным бюджетами;

• имеют единый цикл производства, реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг стоимостного характера на территории Украины (кроме Крыма и Севастополя) и на временно неконтролируемой территории; проводят расчеты с использованием исключительно внутригосударственной платежной системы.

Также документом определяются основания для отказа во включении субъектов хозяйствования в такие перечни.

Для перемещения угольной продукции Минэнергоугля направляет информацию в координационный центр о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования - получателей угольной продукции. Перемещение угольной продукции через линию соприкосновения осуществляется железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда/выезда на железной дороге. После заключения контракта с поставщиками (добытчиками, переработчиками) энергогенерирующие компании направляют информацию вместе с копиями документов о совершении такой сделки в координационный центр. Центр в свою очередь должен рассматривать такие материалы не более пяти рабочих дней.

При этом проектом предлагается предусмотреть, что субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с неконтролируемой территории товары, за исключением:

• пищевых продуктов, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;

• лекарственных средств, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;

• товаров и продукции (в том числе обеспечивающих функционирование и обслуживание и необходимых в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам, которые утверждаются МинАТО, в том числе по представлению заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

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