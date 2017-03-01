Нацполиция назвала число пострадавших детей от опасных для жизни «квестов»

Национальная полиция рассказала о количестве пострадавших детей от так называемых «флэшмобов» и «квестов», связанных с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых «флэшмобов». Один из них предполагает исчезновение подростка на сутки по месту жительства или учебы без всякого уведомления о себе. С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены полицейскими», - говорится в сообщении.
Еще одно опасное «развлечение» - внезапное перебегание дороги перед транспортными средствами. С начала 2017 жертвами подобных «развлечений» уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, пострадавших в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 - получили травмы.
Также в Нацполиции рассказали, что наиболее уязвимыми оказались подростки от 13 до 17 лет.
Правоохранители отметили, что так называемые кураторы «групп смерти» находят в сети подростков в депрессивном состоянии, после чего благодаря системе квестов (во время которых подростки причиняют себе телесные повреждения) и «методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида».
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