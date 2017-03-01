Суд разрешил заочное расследование против экс-министра А.Клименко, - Генпрокурор

Голосеевский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры начать специальное (заочное) расследование против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
«После 17 часов «процессуальных» боев и игр адвокатов в прятки от суда, только что судья Голосеевского суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (заочное расследование) в отношении Клименко А.В», - написал он.
«Последний, в период апреля 2012 - сентября 2013 года, занимая должность председателя ГНС (Министра доходов и сборов), в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации», - напомнил Ю.Луценко.
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