он же e-mail

Сегодня 01 марта 2017 года, 11:24

В ЕС согласовали безвизовый режим с Украиной

В Евросоюзе завершились межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине между Европейским парламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых было согласовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поприветствовал это решение.

«Приветствую завершение триалога Европарламент – Совет ЕС – Еврокомиссия по либерализации безвизового режима Украины и ЕС», – написал он.

П.Порошенко подчеркнул, что это стало важным шагом на пути к принятию решения по предоставлению безвиза.

«Теперь время для принятия соответствующего решения Советом ЕС и Европейским парламентом», – написал он.

10 февраля глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил, что безвизовый режим будет предоставлен Украине к лету.