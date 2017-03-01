В ЕС согласовали безвизовый режим с Украиной

В Евросоюзе завершились межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине между Европейским парламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых было согласовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины.
Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поприветствовал это решение.
«Приветствую завершение триалога Европарламент – Совет ЕС – Еврокомиссия по либерализации безвизового режима Украины и ЕС», – написал он.
П.Порошенко подчеркнул, что это стало важным шагом на пути к принятию решения по предоставлению безвиза.
«Теперь время для принятия соответствующего решения Советом ЕС и Европейским парламентом», – написал он.
10 февраля глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил, что безвизовый режим будет предоставлен Украине к лету.
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