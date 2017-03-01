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Сегодня 01 марта 2017 года, 11:24

Киевэнерго будет дистанционно собирать показания счетчиков тепла

Компания Киевэнерго, входящая в структуру ДТЭК Энерго, намерена оборудовать домовые счетчики тепла модемами дистанционной передачи показаний к концу 2017 года.

Об этом сообщили в компании.

“Киевэнерго течение года полностью автоматизирует процесс передачи данных домовых теплосчетчиков на балансе компании, по которым формируются счета за отопление”, – говорится в сообщении.

Компания реализует инвестиционную программу по установлению более 4 тыс. модемов, которые будут ежедневно передавать информацию о потреблении домом тепла в единую базу данных. На данный момент такими модемами уже оборудованы 4 тыс. узлов учета тепла.

Автоматизация процесса исключает вероятность ошибок из-за человеческого фактора и не требует присутствия персонала в теплопункте для снятия показаний.