Суд отказал НБУ в отмене ареста херсонской нефтебазы

Хозсуд Киева отказал Нацбанку в отмене ареста нефтебазы в Херсоне, принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко, которая выступала залогом по стабилизационному кредиту, выделенному ликвидируемому Реал-банку, который также принадлежит Курченко.
Об этом сообщил представитель НБУ.
16 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева в качестве меры обеспечения наложил арест на недвижимость ООО "Всеукраинский промышленный союз" - нефтебазу в Херсоне.
Сначала глава НБУ Валерия Гонтарева лично просила отменить арест имущества в связи с необходимостью его дальнейшей реализации.
Прокурор на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что владелец нефтебазы Курченко и бывший начальник департамента нефтепродуктов "ВЕТЭК" Сергей Кривой объявлены в розыск и в связи с этим уголовное производство не остановлено.
Затем Нацбанк с иском к Национальной полиции обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить арест имущества.
19 октября Хозсуд удовлетворил требование НБУ и отменил арест нефтебазы.
Не соглашаясь с решением суда, Нацполиция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просила решение отменить.
17 января суд удовлетворил иск Нацполиции и отменил решение Хозсуда Киева об отмене ареста нефтебазы.
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