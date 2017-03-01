Сегодня 01 марта 2017 года, 09:53

Вице-премьер-министр поручил заняться "осовремениванием" пенсий

Вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Минсоцполитики и Пенсионному фонду в кратчайшие сроки разработать механизм действительно справедливого осовременивания пенсий и рассчитать конкретный ресурс, который нужен, чтобы провести такое осовременивание пенсий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМУ.

Розенко сообщил, что по состоянию на конец февраля, доходы в госбюджет от налогов увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в местные бюджеты - на 70% (в первую очередь поступления от НДФЛ).

Также на 43% по сравнению с предыдущим годом выросли поступления и в Пенсионный фонд.

"Это на 22% больше, чем, подчеркиваю, было запланировано. И если мы сохраним такие темпы, если бизнес и экономика будут нам показывать такие результаты, прежде всего, по детенизации, мы сможем реально говорить о введении дополнительных программ социальной защиты. Прежде всего, это дополнительный ресурс нужно направить на усиление социальной защиты пенсионеров - осовременивание пенсий", - сказал он.