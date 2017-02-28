Сегодня 28 февраля 2017 года, 18:43

«Укравтодор» отменил контроль над госзакупками в регионах

Глава Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Славомир Новак отменил контроль над проведением государственных закупок по системе Prozorro службами автомобильных дорог в областях и облавтодорами, который был введен отдельным поручением прежнего руководства «Укравтодора» №208-ОД от 27 июля 2016 года.

«Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает следующее. Отдельное поручение Укравтодора от 27.07.2016 №208-ОД о введении системы электронных закупок согласно Закону Украины «О публичных закупках» теряет силу», - говорится в письме С.Новака руководителям служб автодорог в областях.

Отдельное поручение №208, копия которого также имеется в распоряжении агентства, было введено для обеспечения прозрачности и открытости проведения закупок и предотвращения коррупции и злоупотреблений при проведении процедур.

В частности, документом устанавливалась норма, согласно которой заказчик должен был согласовывать условия проведения закупок с Укравтодором и был обязан проводить их с использованием системы Prozorro, даже если сумма закупки находится в пределах 50-200 тыс гривен. Закон устанавливает не обязанность, а лишь право использовать электронную систему для допороговых закупок с публикацией отчета об их проведении.