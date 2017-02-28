Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 февраля 2017 года, 18:43

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд стал на сторону НКРЭ: «Роттердам+» работает дальше

28 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение окружного административного суда, который отказал в удовлетворении иска об отмене постановления НКРЭ, которым была введена так называемая формула «Роттердам+».

«Судьи Федотов Игорь, Оксененко Олег, Исаенко Юлия все ходатайства отклонили. Все вызовы свидетелей по делу отклонили. За 30 минут разобрались и решили оставить решение первой инстанции в силе. «Роттердам+» работает дальше», – написал Герус.

«Судья Федотов (председатель) подался на конкурс на должность судьи нового Верховного суда Украины. Живем и дальше в параллельной реальности, где «цена угля заложенная в цену э/э не влияет на тарифы конечным потребителям», – добавил он.

Ранее Герус проиграл суд об отмене так называемой формулы «Роттердам+» в Киевском окружном административном суде.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки на Украину».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1001) от 28/02/17 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001)
Акцент

Полюсы и минусы

Государство и юристы

Бег в помощь

Отрасли практики

Лига жалоб и предложений

Тема номера:

Ликвидационный плен

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

Шостий Форум України з питань конкуренції

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом