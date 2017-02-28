Сегодня 28 февраля 2017 года, 18:43

Суд стал на сторону НКРЭ: «Роттердам+» работает дальше

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение окружного административного суда, который отказал в удовлетворении иска об отмене постановления НКРЭ, которым была введена так называемая формула «Роттердам+».

«Судьи Федотов Игорь, Оксененко Олег, Исаенко Юлия все ходатайства отклонили. Все вызовы свидетелей по делу отклонили. За 30 минут разобрались и решили оставить решение первой инстанции в силе. «Роттердам+» работает дальше», – написал Герус.

«Судья Федотов (председатель) подался на конкурс на должность судьи нового Верховного суда Украины. Живем и дальше в параллельной реальности, где «цена угля заложенная в цену э/э не влияет на тарифы конечным потребителям», – добавил он.

Ранее Герус проиграл суд об отмене так называемой формулы «Роттердам+» в Киевском окружном административном суде.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки на Украину».