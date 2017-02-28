Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:41

Как работать в период реформирования налоговой милиции – решали на заседании Комитета АЮУ

Ассоциация юристов Украины 28 февраля с.г. провела заседание Комитета по налоговому и таможенному праву для обсуждения практических аспектов реформирования налоговой милиции.

Главной темой обсуждения стал текущий правовой статус налоговой милиции, ведь с 1 января 2017 года согласно нашумевшим законодательным изменениям она утратила свои полномочия. Хотя и сначала шла речь о некой «технической ошибке», и депутаты даже пытались исправить ее, но теперь все больше на официальном уровне подтверждается, что полномочий у налоговой милиции нет, отметил народный депутат Украины Андрей Журжий. Старший партнер АК «Соколовский и Партнеры» Татьяна Лисовец добавила, что согласно статье 19 Конституции Украины государственные органы могут действовать только в рамках своих полномочий. А в статье 41 Налогового кодекса уже нет части второй, в которой говорилось о налоговой милиции. При этом в официальном тексте Налогового кодекса все еще существует отдельный раздел о налоговой милиции, и, по словам г-на Журжия, Министерство юстиции пока не хочет менять текст.

Недавно Министерство финансов презентовало законопроект о создании нового органа противодействия финансовым преступлениям – Службы финансовых расследований. Как рассказала народный депутат Украины Татьяна Острикова, данный проект мало чем отличается от депутатского законопроекта № 4228 о финансовой полиции, но некоторые аспекты все же требуют детального обсуждения (например, квота на трудоустройство бывших сотрудников налоговой милиции). Ожидается, что новый демилитаризованный орган будет выполнять превентивную функцию, а не собирать дань с бизнеса.

Что же будет происходить в правовом поле, если сейчас налоговая милиция без полномочий, а новый орган еще не создан? Никакого вакуума не будет, а будет только польза, поскольку налоговая милиция все равно работала неэффективно, а ее полномочия временно могут выполнять другие органы, отметил Андрей Журжий. «Сейчас у нас есть шанс сделать шаг вперед», - считает народный депутат. Но все выступившие участники заседания согласны, что путь этот будет длинным и непростым.

Ну а пока законодатели только готовятся к обсуждению нового проекта, суды уже столкнулись с неоднозначностью ситуации. Как рассказал Сергей Гребенюк, партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Украина, уже есть много судебных решений, которые подтверждают, что налоговая милиция вне закона. Вместе с тем, управляющий партнер «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен рассказал, что за январь-февраль 2017 года следственными судьями принято 771 решение о предоставлении временного доступа к имуществу и только 109 отказов, в некоторых областях суды «заблокировали» работу налоговой полиции, но в большинстве областей все продолжается по-старому. «Пока не будут приняты законодательные изменения, окончательное слово будет за судебной системой, и это сложное испытание», - отметил Владимир Ващенко, партнер VB Partners.