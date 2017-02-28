Сегодня 28 февраля 2017 года, 17:12

НАПК проводит 254 проверки информации о конфликте интересов

На сегодня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции продолжаются 254 проверки информации в рамках осуществления мероприятий мониторинга и контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов и других ограничений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проверки касаются как вопросов получения подарков и соблюдения ограничений, установленных Законом Украины «О предотвращении коррупции», так и вопросов урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц. Также Департамент мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции осуществляет проверки по выполнению актов законодательства по вопросам этического поведения, нарушение ограничений относительно совместительства совмещения с другими видами деятельности и передачи в управление предприятий и (или) корпоративных прав в целях предотвращения конфликта интересов .

По результатам проведенных проверок уполномоченными лицами Национального агентства были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, предусмотренные частями 1-2 статьи 172-7 КоАП, а также части 1 статьи 172-5 КоАП, которые направлены в суд. Вследствие рассмотрения двух административных протоколов в судах первой и второй инстанции решение вступили в силу: должностное лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения и наложено взыскание.

Вместе с этим было принято предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона (ст. 26, ст. 28, ст. 36 ЗУ «О предотвращении коррупции»). На сегодня два предписания выполнены в полном объеме и в определенный Законом срок.

127 проверок информации о конфликте интересов и других ограничений было завершено в результате того, что на основании предоставленных Департаментом разъяснений, конфликт интересов был урегулирован самостоятельно должностными лицами, без применения дополнительных мер реагирования со стороны Национального агентства.