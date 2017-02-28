АМКУ изучает возможный сговор госбанков

Антимонопольный комитет Украины прокомментировал вопрос синхронного снижения тремя госбанками ставок по депозитам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«Антимонопольный комитет изучает вопрос функционирования рынка банковских услуг на конкурентной основе в контексте увеличения количества банков с государственной долей и рост их доли в отдельных сегментах рынка банковских услуг», - сообщили в пресс-службе комитета.
В АМКУ утверждают, что 24 февраля они направили запросы о предоставлении информации в три профессиональных объединения участников рынка банковских услуг и банки.
«Полученная информация будет проанализирована на предмет необходимости принятия мер для обеспечения государственной защиты конкуренции с учетом требований законодательства», - прокомментировали в АМКУ.
Как сообщалось, 20 февраля три госбанка - Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк - одновременно снизили ставки по депозитам.
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