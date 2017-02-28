Сегодня 28 февраля 2017 года, 17:12

Суд в Страсбурге признал содержание в клетке во время слушаний унижающим достоинство

Европейский суд по правам человека признал содержание украинца в металлической клетке в суде ненадлежащим. Об этом говорится в решении суда.

Киевская прокуратура обвинила Сергея Кулика в двойном убийстве в 2003 году. В своей жалобе в Евросуд человек указал на нарушение ряда его прав. В частности, он настаивал, что правительственный уполномоченный не привел достаточной причины для того, чтобы поместить его в металлическую клетку во время суда. Мужчина постоянно был закован в наручники и охранялся тремя вооруженными людьми.

По его словам, это унизило его в собственных глазах. Такое поведение заставило П.Кулика чувствовать, что его позиция была не наравне с позицией других участников слушаний.

Сам правительственный уполномоченный утверждало, что помещение заявителя металлическую решетку должно было обеспечить общественную безопасность.

В своем решении по делу «Кулик против Украины» Евросуд отмечает, что содержание человека в металлической клетке во время судебного процесса оскорбляет человеческое достоинство. Это нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Svinarenko and Slyadnev v. Russia ([GC], № 32541/08 и 43441/08, § 138, ECHR 2014).

«Такое поведение имеет объективно унижающий характер и несовместимо со стандартами цивилизованного поведения, что является отличительной чертой демократического общества», - отметили судьи.

Суд отмечает, что содержание подсудимых, даже тех, которые не были осуждены, в металлических клетках во время судебных слушаний - стандартная процедура на Украине. Евросуд подчеркивает, что правительство не предоставило никаких доказательств наличия актуального и конкретного риска безопасности в зале суда.

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в отношении условий содержания заявителя под стражей в дни суда, включая помещения его в металлическую клетку в зале суда, и об условиях его перевозки на судебные слушания и обратно», - говорится в решении Евросуда.

Дело Сергея Кулика суд слушал 13 лет. Евросуд признал нарушение ст. 5 («Право на свободу и собственную неприкосновенность») и ст. 6 («Право на справедливый суд»).

Судьи обязали Украину в течение трех месяцев выплатить Сергею Кулику 10000 евро.

Отметим, что по состоянию на 31 января 2017 года в залах судебных заседаний было установлено 783 металлические заграждения и 524 заграждения из стекла.