Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:41

OpenDataBot назвал наиболее загруженные суды на Украине

Самый загруженный суд на Украине - Печерский районный суд г.Киева. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

«Каждый день переносится более 200 судебных заседаний. Мы сделали сервис, который поможет юристам и бизнесменам планировать свое рабочее время и не пропускать судебных заседаний», - рассказывает основатель проекта OpenDataBot Алексей Иванкин.

Ежедневно через Печерский районный суд проходит 278 судебных дел. Это при том, что всего в суде работает лишь 31 судья.

Самый загруженный судья - Тарасюк К.Е. Она работает в этом суде и рассматривает преимущественно административные штрафы. Ежедневно через нее проходит 44 дела. На каждое из них она тратит до 2 минут времени.

Вторник - самый загруженный день в украинских судах. В этот день рассматривается в 21000 дел.

Больше судебных дел проходит в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Подробную статистику по областям можно посмотреть по ссылке.