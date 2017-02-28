Самый загруженный суд на Украине - Печерский районный суд г.Киева. Об этом сообщает OpenDataBot, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний.
«Каждый день переносится более 200 судебных заседаний. Мы сделали сервис, который поможет юристам и бизнесменам планировать свое рабочее время и не пропускать судебных заседаний», - рассказывает основатель проекта OpenDataBot Алексей Иванкин.
Ежедневно через Печерский районный суд проходит 278 судебных дел. Это при том, что всего в суде работает лишь 31 судья.
Самый загруженный судья - Тарасюк К.Е. Она работает в этом суде и рассматривает преимущественно административные штрафы. Ежедневно через нее проходит 44 дела. На каждое из них она тратит до 2 минут времени.
Вторник - самый загруженный день в украинских судах. В этот день рассматривается в 21000 дел.
Больше судебных дел проходит в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Подробную статистику по областям можно посмотреть по ссылке.
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