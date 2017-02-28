«Ощадбанк» снизил ставки по «теплым» кредитам

Государственный «Ощадбанк» снизил кредитные ставки по теплым кредитам до 17,99% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
«Снижение кредитных ставок стало логичным шагом после снижения банком ставок по депозитам физических лиц», - сообщает пресс-служба.
Как отмечается, благодаря государственной поддержке «теплые» кредиты доступны практически каждому гражданину Украины.
Правительство компенсирует: 20% суммы кредита (до 12 тысяч гривен) - на приобретение негазовых котлов; 35% суммы кредита (до 14 тысяч гривен) - на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для частного дома или квартиры в многоквартирных домах; от 40% до 70% суммы кредита - на приобретение материалов и оборудования для ОСМД или ЖСК.
Также отмечается, что сумма предоставленных банком в течение 2014-2016 годов кредитных средств по программе «Ощадний дім» уже превысила 2 млрд гривен.
«Экономия тепла за счет рационального использования энергии по оценкам экспертов составляет от 30% до 50%. Среди участников программы - 277 ОСМД», - сообщили в банке.
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