Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:41

«Ощадбанк» снизил ставки по «теплым» кредитам

Государственный «Ощадбанк» снизил кредитные ставки по теплым кредитам до 17,99% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Снижение кредитных ставок стало логичным шагом после снижения банком ставок по депозитам физических лиц», - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, благодаря государственной поддержке «теплые» кредиты доступны практически каждому гражданину Украины.

Правительство компенсирует: 20% суммы кредита (до 12 тысяч гривен) - на приобретение негазовых котлов; 35% суммы кредита (до 14 тысяч гривен) - на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для частного дома или квартиры в многоквартирных домах; от 40% до 70% суммы кредита - на приобретение материалов и оборудования для ОСМД или ЖСК.

Также отмечается, что сумма предоставленных банком в течение 2014-2016 годов кредитных средств по программе «Ощадний дім» уже превысила 2 млрд гривен.

«Экономия тепла за счет рационального использования энергии по оценкам экспертов составляет от 30% до 50%. Среди участников программы - 277 ОСМД», - сообщили в банке.