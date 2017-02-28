Взято на учет более 1,5 млн переселенцев, - Минсоцполитики

По состоянию на 27 февраля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 626 137 переселенцев или 1 309 917 семей из Донбасса и Крыма.
1 169 959 семей обратились за назначением денежной помощи, 1 084 408 из них такая помощь назначена.
По состоянию на февраль 2017 года получателям помощи профинансировано 519 881, 8 тыс. гривен.
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