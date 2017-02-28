Суд снял с поручителя столичного «Каравана» наложенный по иску ВТБ арест

Вчера, 27 февраля, Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением разблокировал счета поручителя собственника столичного ТРЦ «Караван» ЧАО «Лекс Холдинг» - ЧП «Симер», освободив их от арестов, наложенных в интересах банка «ВТБ» (РФ).
Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы компании «Симер», выступающей поручителем по обязательствам «Лекс Холдинга», на решение, вынесенное судьей Хозяйственного суда города Киева.
Решение Киевского апелляционного хозяйственного суда в компании комментируют так: «Украинской судебной системой были допущены вопиющие нарушения, которые и стали причиной незаконного ареста счетов «Симер», ныне отмененного. Во-первых, решение об аресте счетов было принято судом без вызова сторон, после чего судья, принявшая решение, в тот же день ушла в отпуск. Во-вторых, указанные меры должны были быть отменены еще месяц назад, однако суд первой инстанции нарушил все возможные сроки по отправке апелляционной жалобы, по факту чего в суде было проведено служебное расследование. В-третьих, суд апелляционной инстанции вернул первую апелляционную жалобу, не имея на то законных оснований. По сути, имело место максимальное затягивание неправомерного ареста счетов предприятия в интересах ВТБ, с целью блокировки его хозяйственной деятельности. К счастью, сейчас вопрос решен и справедливость восторжествовала».
Как известно, первопричиной ситуации является отказ «ВТБ» от согласованного сторонами формата пролонгации (реструктуризации) задолженности «Лекс Холдинг». Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, предъявленного компании ГАСК, банк инициировал ряд судебных производств, в ходе которых по отношению к «Лекс Холдинг» и его поручителей (в частности ЧП «Симер») предпринимаются многочисленные попытки незаконного ограничения прав.
Как сообщалось ранее, в интересах ПАО «ВТБ Банк» уже был наложен арест на ТРЦ «Караван», в чем юристы «Лекс Холдинга» усматривают признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 364, 375 Уголовного кодекса Украины.
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