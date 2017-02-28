Ни один факт ущемления адвоката со стороны правоохранителей не должно оставаться без реакции, - председатель профильного комитета НААУ

25 февраля в Виннице состоялась лекция для адвокатов региона на тему «Деятельность адвоката и защита профессиональных прав». Мероприятие было организовано совместно Комитетом защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности и Советом адвокатов Винницкой области.
Лекцию открыли заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Алексей Кухар и председатель Винницкой РАР Ольга Терещенко.
Руководители Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Колесник и председатель Комитета защиты прав человека Татьяна Гнатюк объяснили суть уголовно - правовых рисков для адвокатов, особенности проведения обыска помещения адвоката и защиты профессиональных прав в целом. Лекторы поделились с адвокатами региона собственным опытом устранения нарушений прав защитника, с которыми они лично сталкивались при осуществлении профессиональной деятельности. Представители НААУ отметили, что ни один факт ущемления адвоката со стороны правоохранительных органов не должно оставаться без реакции со стороны профессионального сообщества и самоуправления.
Также Анна Колесник представила статистику нарушений. «Тенденция к росту нарушений является прямым следствием непрофессионального подхода к осуществлению реформирования правоохранительной системы в государстве», - отметила председатель профильного комитета НААУ.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: