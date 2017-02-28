Сегодня 28 февраля 2017 года, 14:10

Ни один факт ущемления адвоката со стороны правоохранителей не должно оставаться без реакции, - председатель профильного комитета НААУ

25 февраля в Виннице состоялась лекция для адвокатов региона на тему «Деятельность адвоката и защита профессиональных прав». Мероприятие было организовано совместно Комитетом защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности и Советом адвокатов Винницкой области.

Лекцию открыли заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Алексей Кухар и председатель Винницкой РАР Ольга Терещенко.

Руководители Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Колесник и председатель Комитета защиты прав человека Татьяна Гнатюк объяснили суть уголовно - правовых рисков для адвокатов, особенности проведения обыска помещения адвоката и защиты профессиональных прав в целом. Лекторы поделились с адвокатами региона собственным опытом устранения нарушений прав защитника, с которыми они лично сталкивались при осуществлении профессиональной деятельности. Представители НААУ отметили, что ни один факт ущемления адвоката со стороны правоохранительных органов не должно оставаться без реакции со стороны профессионального сообщества и самоуправления.

Также Анна Колесник представила статистику нарушений. «Тенденция к росту нарушений является прямым следствием непрофессионального подхода к осуществлению реформирования правоохранительной системы в государстве», - отметила председатель профильного комитета НААУ.