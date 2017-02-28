Парламентский комитет утвердил рекомендации комитетских слушаний по вопросам состояния реализации законодательства об административных услугах

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления утвердил рекомендации комитетских слушаний по вопросам состояния реализации законодательства об административных услугах. Об этом сообщается на сайте парламента.
В рамках обсуждения рекомендаций слушаний в комитете особое внимание участники уделили вопросу о создании органами власти других, чем центры предоставления административных услуг (ЦНАП), учреждений предоставления административных услуг, в частности, центров обслуживания граждан «Готово». В связи с этим народные депутаты Украины - члены Комитета подтвердили свою позицию о недопустимости создания других, чем ЦНАП, при органах местного самоуправления базового уровня (село, поселок, город) организаций для предоставления административных услуг, полностью согласуется с действующим законодательством об административных услуги. Комитет отметил, что такая деятельность угрожает срывом процессов децентрализации предоставления административных услуг в пользу территориальным общинам.
Кроме того, рассматривались вопросы организации предоставления услуг в сфере компетенции Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы Украины через центры предоставления административных услуг, а также возможность осуществления местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на соответствующей территории полномочий по предоставлению сведений из Государственного земельного кадастра.
По мнению участников заседания Комитета, указанные вопросы могут быть решены только путем сосредоточения совместных усилий всех заинтересованных субъектов на той или иной проблеме и осуществлении постоянного мониторинга ситуации с целью недопущения ухода от задекларированных законодательными актами Украины принципов развития системы предоставления административных услуг.
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