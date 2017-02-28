Профильный комитет рекомендует парламенту принять за основу законопроект об обеспечении доступа защитника к подозреваемому

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховному Совету принять за основу законопроект об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Члены комитета рассмотрели проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту».
Законопроектом №5054 предлагается установить дополнительные гарантии обеспечения конституционного права подозреваемого, обвиняемого, осужденного, других лиц на защиту.
В частности, предполагается ввести механизм реализации права на защиту в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни и беспрепятственный доступ защитника к подзащитному на любой стадии уголовного производства или исполнения наказания.
Соответствующие изменения предлагается внести в ряд статей Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодекса и Закона «О предварительном заключении».
Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать совершенствованию механизма реализации права на защиту в уголовном производстве, а также во время отбывания наказания.
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