Общественный совет при АМКУ избрал председателя и секретаря

24 февраля с.г. состоялось учредительное собрание по формированию нового состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины и первое заседание Общественного Совета. Председательствующий на заседании была государственный уполномоченный Комитета (руководитель инициативной группы) Светлана Панаиотиди.
По результатам голосования к участию в учредительном собрании было допущено 43 представителя институтов гражданского общества. Список кандидатур на членство в Общественном совете при Антимонопольном комитете Украины (далее - Общественный совет), предложенный инициативной группой, был единогласно поддержан участниками собрания.
В состав Общественного совета был избран 41 человек, которые присутствовали на заседании, и утверждена предельная численность членов Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины в количестве 41 человека. 23 февраля распоряжением Антимонопольного комитета от № 1-рп был расширен количественный состав Общественного совета до 45 человек.
На первом заседании Общественного совета при Антимонопольном комитете председателем был избран Александр Завада (член Президии Ассоциации «Украинская федерация страхования»), секретарем - Юрий Котляров (уполномоченный представитель Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украина»).
Участники заседания выразили готовность занять активную гражданскую позицию в целях развития и защиты экономической конкуренции в стране.
Напомним, что Общественный совет при Антимонопольном комитете Украины является постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-совещательным органом, который создается с целью обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за деятельностью Комитета, налаживания эффективного взаимодействия с общественностью, учета общественного мнения при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты экономической конкуренции.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: