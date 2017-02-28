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Общественный совет при АМКУ избрал председателя и секретаря

28 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

24 февраля с.г. состоялось учредительное собрание по формированию нового состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины и первое заседание Общественного Совета. Председательствующий на заседании была государственный уполномоченный Комитета (руководитель инициативной группы) Светлана Панаиотиди.

По результатам голосования к участию в учредительном собрании было допущено 43 представителя институтов гражданского общества. Список кандидатур на членство в Общественном совете при Антимонопольном комитете Украины (далее - Общественный совет), предложенный инициативной группой, был единогласно поддержан участниками собрания.

В состав Общественного совета был избран 41 человек, которые присутствовали на заседании, и утверждена предельная численность членов Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины в количестве 41 человека. 23 февраля распоряжением Антимонопольного комитета от № 1-рп был расширен количественный состав Общественного совета до 45 человек.

На первом заседании Общественного совета при Антимонопольном комитете председателем был избран Александр Завада (член Президии Ассоциации «Украинская федерация страхования»), секретарем - Юрий Котляров (уполномоченный представитель Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украина»).

Участники заседания выразили готовность занять активную гражданскую позицию в целях развития и защиты экономической конкуренции в стране.

Напомним, что Общественный совет при Антимонопольном комитете Украины является постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-совещательным органом, который создается с целью обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за деятельностью Комитета, налаживания эффективного взаимодействия с общественностью, учета общественного мнения при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты экономической конкуренции.

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