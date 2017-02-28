Стартовало обучение лиц, желающих стать частными исполнителями

Стартовало обучение будущих частных исполнителей. С началом обучения их поздравил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.
«Вам выпала большая честь быть первыми в рядах тех, кто изъявил желание и попытается стать частными исполнителями. Я всем искренне желаю успехов. У вас есть уникальная возможность стать первыми представителями профессии и в дальнейшем задавать тон и ценности профессии частного исполнителя на Украине», - отметил Сергей Шкляр.
Заместитель Министра подчеркнул, что реформа государственной исполнительной службы, которая проводится Министерством юстиции, призвана радикально изменить систему принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Главной новацией комплексной реформы является введение института частных исполнителей, который будет функционировать рядом с государственной исполнительной службой.
По словам директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Екатерины Чижмарь, Порядком допуска к профессии частного исполнителя предусмотрено несколько этапов, которые нужно пройти, чтобы стать частным исполнителем. Это обучение, стажировки и сдачи квалификационного экзамена.
Также, на сайте Минюста обнародован публикуются перечень тестовых вопросов теоретической части, образцы ситуационного и практического заданий для лиц, подавших заявления о приеме на учебные курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.
«В соответствии с Законом Украины от 02.06.2016 № 1403-vИИИ «Об органах и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других лиц» и Порядка допуска к профессии частного исполнителя, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 25.10.2016 № 3053/5 (с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Украины от 13.12.2016 № 3640/5), руководствуясь решением Временной квалификационной комиссии частных исполнителей (протокол от 10 февраля 2017 № 3), публикуются перечень тестовых вопросов теоретической части, образцы ситуационного и практического заданий», - сообщается на сайте Минюста.
С тестами можно ознакомится по ссылкам:
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