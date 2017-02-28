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Досудебное досье: cуды будут получать от службы пробации досудебные доклады об обвиняемых

Статья из газеты «Судовий Вісник» № 2 от 24.02.2017 публикуется на языке оригинала.

У рамках досудової пробації судді отримуватимуть від служби пробації досудові доповіді — письмову інформацію, що характеризує особу обвинуваченого. Запит про надання доповіді надсилатиме у службу пробації власне суд, зокрема, згідно зі статтею 7 Закону України «Про пробацію», такий письмовий запит суду і є підставою для застосування пробації. Інформацію, яка міститься в досудовій доповіді, суд братиме до уваги при визначенні міри відповідальності обвинуваченого.

Досудова доповідь готується за спеціальною методикою та містить соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, оцінку ризику вчинення ним повторного кримінального правопорушення, висновок про можливість його виправлення без обмеження або позбавлення волі. Порядок складання досудової доповіді затверджено наказом Міністерства юстиції України, який недавно набув чинності.

Як відбуватиметься підготовка досудової доповіді та подання її до суду? Перш за все, суд виносить ухвалу щодо складання досудової доповіді, а також може запросити представника служби пробації до суду для участі у підготовчому судовому засіданні. У день отримання такої ухвали або запрошення керівник органу пробації доручає підготовку доповіді представникові персоналу служби пробації. У підготовці досудової доповіді сам обвинувачений може за бажання брати активну участь, надавати інформацію про себе, своє ставлення до вчиненого злочину. Безумовно, важливим аспектом тут буде і компетентність та особистісні якості працівників органу пробації.

Не пізніше ніж за день до кінця зазначеного в ухвалі строку суд повинен отримати:

— досудову доповідь, складену представником персоналу органу пробації;

— повідомлення обвинуваченого про відмову від участі у складанні досудової доповіді (за наявності);

— не враховані зауваження та уточнення обвинуваченого до тексту досудової доповіді, викладені письмово (за наявності);

— супровідний лист.

У досудовій доповіді, отриманій від служби пробації, суддя зможе побачити історію вчинених обвинуваченим правопорушень, інформацію про умови його життєдіяльності та соціального оточення, особистісні характеристики, наявність у обвинуваченого мотивації до позитивних змін тощо. Також досудова доповідь повинна містити висновок про можливість виправлення особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк з урахуванням доступних програм та послуг, за умови реалізації яких можливо досягнути належної поведінки без застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від -суспільства.

Через значну завантаженість судів на початковому етапі застосування Закону України «Про пробацію» ініціюватимуть процес письмового запиту суду до органу пробації про надання досудової доповіді адвокати, прогнозує Христина Ямельська, помічник адвоката ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»: «Діяльність щодо збирання відповідної інформації насамперед лягає на плечі захисників. Адвокати докладають максимум зусиль до збору інформації про обвинуваченого з метою здійснення захисту та представництва, а також з метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для даної особи виду покарання».

Як суди використовуватимуть можливості досудових доповідей — покаже практика. Зауважимо, що законодавство не зобов’язує суддю враховувати рекомендації служби пробації під час проведення судового слідства. Але інформація, що міститься в досудовій доповіді, буде корисною та допоможе під час вивчення обставин у справі. «Оцінка досудової доповіді суддями тісно пов’язана із суб’єктивним сприйняттям ними інституту пробації, усвідомленням ними важливості та необхідності його запровадження», — вважають в ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери».

Досудова доповідь як елемент пробації використовується у багатьох європейських державах. Зважаючи на особливості українського кримінального процесу, на перший погляд може здатися, що підготовка такої доповіді дублює функції слідчого, який також збирає матеріали щодо характеристики особи обвинуваченого, його соціального середовища тощо. Але пробаційна доповідь повинна бути не черговою формальністю та додатковим «папірцем», а забезпечити якнайбільшу інформативність для суду під час вирішення справи.

«Запровадження інституту досудових доповідей є прогресивним кроком для національної системи кримінальної юстиції, адже забезпечення суду незалежною думкою щодо особи обвинуваченого вкрай важливе для індивідуалізації призначення покарання, — вважає співавтор законопроекту про пробацію, експерт з питань пенітенціарної реформи Дмитро Ягунов. — Проте не варто перебільшувати практичне значення цього інституту. Те, що сьогодні для України подається як

щось нове й чарівне, на Заході існує вже понад сторіччя. І час засвідчив, що досудові доповіді — аж ніяк не панацея для попередження рецидивних злочинів».

Отже, досудова доповідь від служби пробації має допомогти суду оцінити можливий ризик вчинення правопорушником повторного злочину, врахувати конкретні умови життєдіяльності, що мали негативний вплив на його поведінку, та за можливості визначити шлях усунення такого негативного впливу засобами пробації — без ізоляції від суспільства.